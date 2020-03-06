Кубок світу з біатлону: онлайн-трансляція чоловічого спринту

7 етап Кубка світу з біатлону набирає обертів, і сьогодні, 6 березня, в Нове Мєсто відбудеться друга гонка етапу - чоловічий спринт.

Вчорашній жіночий стартовий забіг показав, що в непростих погодних умовах і атмосфері тиші (без глядачів) навіть найпростіший спринт перетворюється в дуже підступну та важку гонку. І в даному випадку на перший план виходить фізична готовність, яка після чемпіонату світу і недавнього чемпіонату Європи далеко не у всіх на прийнятному рівні.

Тар'є Бе Фото Олександра Гливинського

Від України в цій гонці побіжить 5 спортсменів: Дмитро Підручний (5 стартовий номер), Артем Прима (15), Сергій Семенов (46), Антон Дудченко (69), Руслан Ткаленко (103). OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію чоловічого спринту, який почнеться о 18:35 за київським часом.

КУБОК СВІТУ З БІАТЛОНУ

Нове Мєсто (Чехія). Vysoсina Arena

Спринт, 10 км (чоловіки). 18:30.

____________________________________________________

Гонка ще не почалася

ДЕ ДИВИТИСЬ

Традиційно всі гонки етапу Кубка світу в Україні можна дивитися в ефірі телеканалу "UA:Перший", а також в інтернеті в HD-якості на цифровій платформі "UA:Бiатлон". Крім цього ЧС покажуть у своїй сітці російські ТК "Матч!" і "Євроспорт", а також білоруський "Білорусь 5".

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!