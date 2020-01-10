Кубок світу з біатлону: онлайн-трансляція чоловічого спринту

Після невдалого жіночого спринту 5-го етапу Кубка світу взяти очки для України спробує чоловіча команда, яка вийде на спринт в Оберхофі 10 січня.

Правда, цього разу українці вступлять в гонку без свого лідера Дмитра Підручного, якого відпустили зі збірної на 3 дні з нагоди народження сина. Уже в наступній гонці (в суботній естафеті) Підручний напевно зможе взяти участь, а зараз Юрай Санітра вирішив замінити капітана молодим Богданом Цимбалом, який раніше виступав тільки в Кубку IBU.

Богдан Цимбал biathlon.com.ua

Цього разу Україну в спринті представлять Артем Прима (10 стартовий номер), Антон Дудченко (46), Сергій Семенов (62), Артем Тищенко (65) і Богдан Цимбал (96). OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію чоловічого спринту, який почнеться о 15:30 за київським часом.

КУБОК СВІТУ З БІАТЛОНУ

Оберхоф (Німеччина). DKB-Ski-Arena

15:30. Спринт (10 км). Чоловіки

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Гонка ще не почалася

ДЕ ДИВИТИСЬ

В Україні по ТБ все гонки Кубка світу в прямому ефірі показує телеканал "UA:Перший", а також в HD-якості за біатлонними баталіями є можливість стежити на цифровій платформі "UA:Бiатлон". Крім цього гонки КМ покажуть у своїй сітці російські ТК "Матч!" і "Євроспорт", а також білоруський "Білорусь 5".

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