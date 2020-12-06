Україна увійшла до десятки найкращих в естафетi Кубку світу з біатлону

На другому етапі Кубку світу з біатлону у фінському Контіолахті вперше в сезоні відбулися чоловічі естафети 4х7,5 км.

Збірна України, яка була представлена Артемом Примою, Дмитром Підручним, Русланом Ткаленком і Богданом Цимбалом, посiла десяте місце.

The final day in Kontiolahti has begun - and these rather wet conditions will be challenging the athletes on the wall just ahead of the shooting range. So settle in and enjoy the men's relay. 👨➡️👨➡️👨➡️👨



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Перший етап наші біатлоністи провели невдало. Артем Прима провалився зі стрільбою, зробив три промахи на стійці, і передав естафету лише 8-м (26,3).

Дмитро Підручний спробував повернути збірну в лідируючі місця, піднявши команду до четвертого рядка (18,5), але більшого українці досягти не змогли.

Чотири неточних постріли Руслана Ткаленка відкинули збірну Україну на 9-е місце з відставанням у 1:20,7.

Богдан Цимбал із нулем промахів на "лежанні" і "стійці" стріляниною ситуацію не врятував.

Перемогу в гонці святкувала Норвегія. "Срібло" у Швеції. Третіми фінішували німці.

Нагадаємо, що напередодні пройшли жіночі естафети. Наші дівчата до другого етапу зберігали високі шанси на медаль, однак Віта Семеренко пішла на штрафне коло і позбавила Україну високого місця.

У суботу, 4 грудня, відбулася гонка переслідування серед чоловіків на 12,5 км, яка завершилася із сенсаційним результатом.