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30 січня • оновлено в 22:21
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Найкращий біатлоніст планети замість мішені потрапив у машину брата

2.8т
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Семиразовий чемпіон світу з біатлону і володар Кубка світу 2018/19 у загальному заліку Йоханнес Бьо знявся в кумеднiй рекламі разом зі своїм братом.

За сценарієм норвежець замість останньої мішені потрапляє в машину Тар'єй. Зрозумівши свою помилку, Йоханнес моментально дзвонить фірмі, яка ремонтує сколи та тріщини в автосклi.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим оцінити це смішне відео.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, один із найкращих біатлоністів світу 31-річний лідер збірної Франції Мартен Фуркад осоромився на етапі Кубка світу в словенській Поклюці.

Лідер загального заліку після другої стрільби спочатку забув взяти палицю, а потім взагалі втратив рівновагу і впав прямо обличчям у сніг.

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Автор
Максим Богданов
Особа
Йоханнес Бе
Місце
Норвегія
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