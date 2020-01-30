Найкращий біатлоніст планети замість мішені потрапив у машину брата

Семиразовий чемпіон світу з біатлону і володар Кубка світу 2018/19 у загальному заліку Йоханнес Бьо знявся в кумеднiй рекламі разом зі своїм братом.

За сценарієм норвежець замість останньої мішені потрапляє в машину Тар'єй. Зрозумівши свою помилку, Йоханнес моментально дзвонить фірмі, яка ремонтує сколи та тріщини в автосклi.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим оцінити це смішне відео.

Новини Українські біатлоністи створили сенсацію на Кубку світу

Як повідомляв OBOZREVATEL, один із найкращих біатлоністів світу 31-річний лідер збірної Франції Мартен Фуркад осоромився на етапі Кубка світу в словенській Поклюці.

Лідер загального заліку після другої стрільби спочатку забув взяти палицю, а потім взагалі втратив рівновагу і впав прямо обличчям у сніг.

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