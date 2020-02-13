"Краще ризикнути, ніж бути четвертим": Підручний прокоментував старт ЧС з біатлону

Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний прокоментував підсумки змішаної естафети – першої гонки на чемпіонаті світу-2020 в Антхольці, де Україна фінішувала на 5-му місці.

Дмитро Підручний

"На фініші трохи ризикнув, розуміючи, що відіграти 20 секунд відставання від лідера буде складно. Друге коло пройшов на максимумі, пробував відіграти час на дистанції і таку саму тактику застосував і на стрільбі. Пробував зробити все швидко, але в підсумку промахи зіпсували всю картину, і я випав з боротьби за трійку. А взагалі вся команда боролася добре. Повторюся, я їхав на четвертому етапі і тому ризикував. На інших етапах ризик неприйнятний. А тут – краще ризикнути і поборотися за трійку, ніж бути просто четвертим", – сказав Підручний, чиї слова передає Олександр Гливинський з Антхольця спеціально для OBOZREVATEL.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України посіла 5-е місце в першій гонці чемпіонату світу. Перемогу в змішаній естафеті здобула збірна Норвегії.

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