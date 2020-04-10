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11 квітня • оновлено в 07:50
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Коронавірус у Росії: чемпіонка ОІ Резцова порівняла росіян із зеками

6.2т
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Знаменита російська біатлоністка Анфіса Резцова знову розкритикувала карантин через пандемію коронавірусу.

Олімпійська чемпіонка порівняла громадян РФ із в'язнями, оскільки людям забороняють виходити з дому.

Анфіса Резцова

Анфіса Резцова

Sport24

"У нас немає комендантської години, немає добре прописаних законів. Люди не розуміють, чому їм приходять штрафи, коли вони проїхали на своїй машині. Невже ми такі злочинці? Навіть ув'язнених людей, які порушують закон, виводять подихати повітрям. Виходить, що ми теж покарані? Який злочин ми скоїли, що сидимо у чотирьох стінах? Дуже важко психологічно людям", – цитує Резцову інтернет-видання Sport24.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Анфіса Резцова влаштувала жорстку перепалку з відомим коментатором Дмитром Губернієвим через пандемію коронавірусу в Росії.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Біатлон
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Комментарии на сайте не модерированы
Рагулич Рагуль
Рагулич Рагуль
Странно.... я думал опять про сиськи
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Спорт Біатлон

Коронавірус. Найважливіше

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