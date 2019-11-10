Відома біатлоністка, яка втекла з Росії, привітала на мовi Україну

Уродженка Хабаровська Катерина Бех, яка отримала право виступати за збірну України в жовтні 2018-го привітала нашу країну з Днем української писемності та мови, який відзначався 9 листопада.

21-річна біатлоністка прочитала вітальний вірш українською мовою.

"Прапорець, що я тримаю,

Для мене – єдиний.

Прапорець цей, що я маю, –

Символ України.

Нема в світі більш святого

Й не буде ніколи

Від крайнеба голубого

Над пшеничним полем", - продекламувала спортсменка.

Катерина Бех Instagram Катерини Бех

Катерина Бех Instagram Катерини Бех

Катерина Бех Instagram Катерини Бех

Катерина Бех Instagram Катерини Бех

Катерина Бех Instagram Катерини Бех

Новини Біатлоністи збірної захопили мережу українським флешмобом

Як повідомляв OBOZREVATEL, Бех зробила золотий дубль на юніорському чемпіонаті світу з біатлону. 20-річна ексросіянка стала кращою в спринті і гонці переслідування.

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