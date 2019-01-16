''Йому не місце'': біатлоніста з РФ зацькували через допінг

Норвезький біатлоніст Себастьян Самуельсон розкритикував свого колегу Олександра Логінова, який повернувся у великий спорт після тривалої дискваліфікації.

Російський спортсмен був відсторонений від змагань з 2014 по 2016 роки за вживання заборонених препаратів.

"Його відсторонили за допінг. Не думаю, що йому місце на Кубку світу. Якщо у вас знайшли еритропоетин, вам тут робити нічого. Я нічого не можу вдіяти з цим, але я повинен зосередитися на тому, щоб зробити все, що від мене залежить. Я намагаюся не думати про це. Я бачив, що він був далеко не в тій формі, в якій знаходиться зараз, коли його допустили до змагань. Якби він виступав гірше, мені б навіть не довелося про це думати", - цитує Самуельссона Expressen.

Себастьян Самуельсон biathlonworld.com

Незважаючи на те, що в Оберхофі норвезький біатлоніст потиснув руку своєму суперникові, його думка про Логінова не змінилася.

"Я потиснув йому руку, за що отримав багато запитань з боку ЗМІ. Але я вважаю, що мені, спортсмену, не варто подавати йому руку. Я б ніколи не вийшов і не обійняв його, не сказав би, що мені приємно було з ним змагатися. Я потиснув руку, тому що відчував, що повинен", - прокоментував епізод на п'єдесталі Самуельсон.

Олександр Логінов матч ТВ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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