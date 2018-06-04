IBU суворо покарав Росію

Виконком Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) заборонив в Росії проведення етапів Кубка світу в сезоні-2019/2020.

Це рішення пов'язане з тим, що ряд країн, а також окремі спортсменів бойкотували заключний етап Кубка світу сезону-2017/18 в Тюмені, повідомляє Insidethegames .

Етапи Кубка світу сезону-2019/20 візьмуть Швеція, Австрія, Німеччина, Словенія, Італія, Чехія, Фінляндія і Норвегія.

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Раніше IBU на своєму офіційному ресурсі опублікував попередній календар Кубка світу і Кубка IBU сезону-2018/19, в якому також відсутні російські етапи змагань.

У лютому цього відомий американський біатлоніст Лоуелл Бейлі заявив, що проведення змагань в Росії - величезна образа для "чистих" спортсменів. Його підтримав шведський біатлоніст Себастьян Самуельсон , який закликав до бойкоту змагань, що проводяться в Росії.