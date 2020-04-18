П'ятиразовий олімпійський чемпіон з біатлону Мартен Фуркад зізнався, що Міжнародний союз біатлоністів (IBU) помилково надіслав йому Великий кришталевий глобус.

"Великий кришталевий глобус, який повинні були відправити Йоханнес Бе, прислали мені. А глобус за індивідуальні гонки прийшов йому. Я запропонував йому залишити трофей – він був не особливо проти", – розповів Фуркад під час прямого ефіру в Instagram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Фуркад в загальному заліку Кубка світу-2019/20 зайняв друге місце, хоча лідирував до останньої гонки і виграв її. Але після вирахування очок француз поступився норвежцю 2 очка.

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