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18 квітня • оновлено в 12:41
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IBU помилково вручив Фуркаду Кришталевий глобус Бе

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П'ятиразовий олімпійський чемпіон з біатлону Мартен Фуркад зізнався, що Міжнародний союз біатлоністів (IBU) помилково надіслав йому Великий кришталевий глобус.

"Великий кришталевий глобус, який повинні були відправити Йоханнес Бе, прислали мені. А глобус за індивідуальні гонки прийшов йому. Я запропонував йому залишити трофей – він був не особливо проти", – розповів Фуркад під час прямого ефіру в Instagram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Фуркад в загальному заліку Кубка світу-2019/20 зайняв друге місце, хоча лідирував до останньої гонки і виграв її. Але після вирахування очок француз поступився норвежцю 2 очка.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Кубок світу з біатлону
Особи
Мартен Фуркад Йоханнес Бе
Тег
IBU
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