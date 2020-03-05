Коментатор Дмитро Губернієв звинуватив легенду біатлону Олександра Тихонова в тому, що нібито після його доносу було розпочато розслідування по допінговій справі росіянина Олександра Логінова.

У себе в Instagram Губернієв опублікував фрагмент документа у справі Логінова, згідно з яким антидопінговий менеджер Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) орієнтувався на інтерв'ю Тихонова.

Дмитро Губернієв і Олександр Логінов @guberniev_dmitry

На думку відомого журналіста, чотириразовий олімпійський чемпіон передав інформацію IBU, що і призвело до обшуків в номерах готелю в Антхольці, в яких під час ЧС-2020 проживали Логінов і його особистий тренер Олександр Касперович. Після цього спортсмен знявся з виступу в мас-старті, а пізніше не виключив, що може завершити кар'єру найближчим часом.

"Дуже багато нісенітниці про Логінова, що він міг щось приймати і як Касперович міг йому щось передавати! Але всі рухи, доноси в поліцію, обшуки і конфіскації почалися після слів Олександра Тихонова! З чим я всіх і вітаю! Висновки кожен зробить сам!" – написав Губернієв.

На думку коментатора, чотириразовий олімпійський чемпіон Тихонов ненавидить Росію.

"Мені дуже гірко і прикро, що людина може дійти до такого в своїй ненависті до країни, в якій ми живемо. Почитайте будь-які інтерв'ю Тихонова. Це цілковита злість до нашої рідної країни, до Росії. І цим пронизане все. Що він розповідав у ВІП -шатрах на чемпіонаті світу, відомо, напевно, тільки йому. Це навіть не стукацтво, а абсолютна ненависть людини, яка проживає нині в Білорусі, до всього, що відбувається в Росії", – заявив Губернієв в коментарі "Спорт-Експрес".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше одіозний російський коментатор Дмитро Губернієв скандально висловився на адресу іноземних біатлоністів. За його словами, ті з них, хто вимагає покарання для Логінова, можуть йти в ж*пу.

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