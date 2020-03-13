Фуркад оголосив про завершення кар'єри

Найсильніший біатлоніст світу 31-річний француз Мартен Фуркад оголосив про завершення спортивної кар'єри.

П'ятиразовий олімпійський чемпіон з біатлону Мартен Фуркад піде зі спорту після закінчення сезону. Про це він написав у себе в Twitter.

Мартен Фуркад Facebook Мартена Фуркада

"Спасибі за цю подорож. Прийшов час прощатися", - написав Фуркад.

Більш докладно Мартен розповів про завершення спортивної кар'єри на своїй сторінці в Facebook. Серед іншого, він подякував уболівальникам з усього світу.

"Я зворушений, але в той же час спокійний. Пригадую місця, обличчя, емоції, що були зі мною протягом кар'єри. Сумніви і випробування, які я подолав, здійснені мрії. Залишаю частину життя позаду", – звернувся до вболівальників француз.

Мартен Фуркад Facebook Мартена Фуркада

Останню гонку в кар'єрі Фуркад проведе в суботу. Він вийде на старт гонки переслідування в фінському Контіолахті.

Нагадаємо, крім п'яти перемог на Олімпіадах, що є абсолютним рекордом серед всіх французьких спортсменів, Фуркад є 13-кратним чемпіоном світу, семиразовим володарем Кубка світу в загальному заліку. Француз займає перше місце в історії біатлону за сумою зароблених призових.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше знаменита німецька біатлоністка Лаура Дальмаєр сенсаційно оголосила про завершення кар'єри.

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