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19 січня • оновлено в 13:54
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"Флойд це на потім": названо найближчого суперника МакГрегора

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Президент UFC Дейна Уайт назвав чемпіона промоушена в легкій вазі Хабіба Нурмагомедова наступним суперником для ексчемпіона UFC у двох дивізіонах Конора Макгрегора.

"Конор виглядав просто неймовірно сьогодні. Краще, ніж будь-коли. Конор дуже хоче реванш з Хабібом. Після сьогоднішнього бою, їх реванш буде найбільшим в історії. Це той бій, який повинен відбутися наступним", – заявив Уайт.

Відреагував глава промоції та на слова екс-чемпіона світу в п'яти вагових категоріях Флойда Мейвезера, який оголосив про матч-реванш проти колишнього чемпіона UFC у двох дивізіонах Конора Макгрегора.

"Ми говорили з Флойдом. У нас є спільні плани. Але сьогодні тільки закінчився бій. І наступний – Хабіб. Флойд це на майбутнє. У нас є спільні плани на майбутнє", – сказав Уайт.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, ірландець Конор МакГрегор (22-4) переміг американця Дональда Ковбоя Серроне (36-14) в першому раунді на турнірі UFC 246. Пізніше з'явилося відео страшного нокауту.

Свій останній поєдинок Конор провів в жовтні 2018, програвши Хабіба Нурмагомедова. Бій завершився в четвертому раунді після того, як дагестанцю вдався задушливий прийом.

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Автор
Максим Богданов
Теми
МакГрегор – Нурмагомедов UFC
Особи
Хабiб Нурмагомедов Конор МакГрегор
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