"Флойд це на потім": названо найближчого суперника МакГрегора

Президент UFC Дейна Уайт назвав чемпіона промоушена в легкій вазі Хабіба Нурмагомедова наступним суперником для ексчемпіона UFC у двох дивізіонах Конора Макгрегора.

"Конор виглядав просто неймовірно сьогодні. Краще, ніж будь-коли. Конор дуже хоче реванш з Хабібом. Після сьогоднішнього бою, їх реванш буде найбільшим в історії. Це той бій, який повинен відбутися наступним", – заявив Уайт.

Відреагував глава промоції та на слова екс-чемпіона світу в п'яти вагових категоріях Флойда Мейвезера, який оголосив про матч-реванш проти колишнього чемпіона UFC у двох дивізіонах Конора Макгрегора.

"Ми говорили з Флойдом. У нас є спільні плани. Але сьогодні тільки закінчився бій. І наступний – Хабіб. Флойд це на майбутнє. У нас є спільні плани на майбутнє", – сказав Уайт.

