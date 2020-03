Етап Кубка світу з біатлону скасовано через коронавiрус

Через пандемію коронавiрусу влада Осло ухвалила рішення скасувати заключний етап Кубка світу з біатлону, який повинен був пройти в Холменколлені з 20 по 22 березня.

"Насамперед нам неймовірно сумно, що довелося скасувати гонки. Але водночас ми на 100% підтримуємо це рішення і рекомендацію влади. Ми серйозно ставимося до життя і здоров'я людей і, як повідомлялося раніше, завжди керувалися інформацією, наданою органами охорони здоров'я Норвегії", – йдеться в заяві організаторів.

