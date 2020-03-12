Етап Кубка світу з біатлону скасовано через коронавiрус

Через пандемію коронавiрусу влада Осло ухвалила рішення скасувати заключний етап Кубка світу з біатлону, який повинен був пройти в Холменколлені з 20 по 22 березня.

"Насамперед нам неймовірно сумно, що довелося скасувати гонки. Але водночас ми на 100% підтримуємо це рішення і рекомендацію влади. Ми серйозно ставимося до життя і здоров'я людей і, як повідомлялося раніше, завжди керувалися інформацією, наданою органами охорони здоров'я Норвегії", – йдеться в заяві організаторів.

The Municipality of Oslo have today decided that the IBU BMW World Cup finale 20.-22. of march in Holmenkollen will be cancelled due to fear of spread of the coronavirus. - Holmenkollen Skifestival (@hkskifestival) March 12, 2020

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Напередодні УЄФА через епідемію коронавiрусу ухвалив рішення перенести ігри 1/8 фіналу Ліги Європи "Інтер" – "Хетафе" і "Севілья" – "Рома" на більш пізній термін.

У вівторок, 17 березня, УЄФА планує випустити заяву про перенесення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу (Євро-2020) на 2021 рік. Причиною є епідемія коронавiрусу.

Раніше в Іспанії вирішили призупинити розіграш чемпіонату на невизначений термін через коронавiрус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, найбільша баскетбольна ліга світу НБА також оголосила про зупинку матчів чемпіонату через виявлений коронавiрус у гравця однієї з команд.

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