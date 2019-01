''Досягне дна'': олімпійський чемпіон наїхав на WADA через Росію

Шведський біатлоніст Себастьян Самуельсон розкритикував Всесвітнє антидопінгове агентство за бездіяльність, незважаючи на невиконання Росією своїх зобов'язань.

Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) не надало доступ до даних допінг-проб до 31 грудня.

Олімпійський чемпіон написав листа, в якому жорстко наїхав на WADA, яка ніяк не відреагувала на ситуацію, що склалася.

"Дедлайн - це крайній термін. Світ чекає, коли комітет WADA здійснить правосуддя щодо держави, в якій стався найбільший допінговий скандал в історії спорту. Правильно і етично дотримуватися встановленого терміну, який вже закінчився. Все інше - пародія на спорт. Це призведе до руйнування доброї репутації вашого комітету, а також всього WADA, яке через тиждень досягне дна", - цитує шведського біатлоніста SportBox.

При цьому Самуельсон дорікнув організації в бездіяльності, незважаючи на відсутність даних з лабораторії в Росії.

"Чому ви не призначаєте термінову зустріч? Не роблячи цього, ваш комітет демонструє єдність з шахраями, а не чистими спортсменами. Комітет допомагає країні, яка бере участь в допінгових махінаціях", - виступив зі звинуваченнями олімпійський чемпіон.

Open letter to chair of @wada_ama CRC Jonathan Taylor. Clean sport can not wait. #ImproveWADA pic.twitter.com/mq3AcysVWf