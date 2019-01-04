''Досягне дна'': олімпійський чемпіон наїхав на WADA через Росію

Шведський біатлоніст Себастьян Самуельсон розкритикував Всесвітнє антидопінгове агентство за бездіяльність, незважаючи на невиконання Росією своїх зобов'язань.
Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) не надало доступ до даних допінг-проб до 31 грудня.
Олімпійський чемпіон написав листа, в якому жорстко наїхав на WADA, яка ніяк не відреагувала на ситуацію, що склалася.
"Дедлайн - це крайній термін. Світ чекає, коли комітет WADA здійснить правосуддя щодо держави, в якій стався найбільший допінговий скандал в історії спорту. Правильно і етично дотримуватися встановленого терміну, який вже закінчився. Все інше - пародія на спорт. Це призведе до руйнування доброї репутації вашого комітету, а також всього WADA, яке через тиждень досягне дна", - цитує шведського біатлоніста SportBox.
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При цьому Самуельсон дорікнув організації в бездіяльності, незважаючи на відсутність даних з лабораторії в Росії.
"Чому ви не призначаєте термінову зустріч? Не роблячи цього, ваш комітет демонструє єдність з шахраями, а не чистими спортсменами. Комітет допомагає країні, яка бере участь в допінгових махінаціях", - виступив зі звинуваченнями олімпійський чемпіон.
Open letter to chair of @wada_ama CRC Jonathan Taylor. Clean sport can not wait. #ImproveWADA pic.twitter.com/mq3AcysVWf- Sebastian Samuelsson (@SebbeSamuelsson) 3 січня 2019 р
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Через допінгові махінації після Олімпійських ігор-2014 в Сочі Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) призупинило членство Російського антидопінгове агентство (РУСАДА).
У вересні 2018 року WADA відновило Росію в правах, висунувши умову, що не пізніше 1 січня 2019 року організація повинна надати доступ експертам до баз даних про результати допінг-проб російських спортсменів.
Якщо WADA повторно виключить РУСАДА, це може позбавити Росію права брати участь в міжнародних турнірах, зокрема, чемпіонаті Європи з футболу, Лізі чемпіонів і Лізі Європи, а також першостях світу та континенту з хокею.
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