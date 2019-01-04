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''Досягне дна'': олімпійський чемпіон наїхав на WADA через Росію

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Шведський біатлоніст Себастьян Самуельсон розкритикував Всесвітнє антидопінгове агентство за бездіяльність, незважаючи на невиконання Росією своїх зобов'язань.

Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) не надало доступ до даних допінг-проб до 31 грудня.

Олімпійський чемпіон написав листа, в якому жорстко наїхав на WADA, яка ніяк не відреагувала на ситуацію, що склалася.

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"Дедлайн - це крайній термін. Світ чекає, коли комітет WADA здійснить правосуддя щодо держави, в якій стався найбільший допінговий скандал в історії спорту. Правильно і етично дотримуватися встановленого терміну, який вже закінчився. Все інше - пародія на спорт. Це призведе до руйнування доброї репутації вашого комітету, а також всього WADA, яке через тиждень досягне дна", - цитує шведського біатлоніста SportBox.

''Досягне дна'': олімпійський чемпіон наїхав на WADA через Росію

globallookpress.com

При цьому Самуельсон дорікнув організації в бездіяльності, незважаючи на відсутність даних з лабораторії в Росії.

"Чому ви не призначаєте термінову зустріч? Не роблячи цього, ваш комітет демонструє єдність з шахраями, а не чистими спортсменами. Комітет допомагає країні, яка бере участь в допінгових махінаціях", - виступив зі звинуваченнями олімпійський чемпіон.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Читайте всі новини по темі "допінговий скандал" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
допінговий скандал
Тег
WADA
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