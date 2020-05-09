Триразова чемпіонка світу з біатлону і чинна володарка Великого кришталевого глобуса Доротея Вірер показала, як тренується на карантині.

У себе в сторіз італійка виклала коротке відео, в якому вона без звичного всім уболівальникам комбінезона, їде по серпантину на лижеролерах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Доротея Вірер 3 квітня відсвяткувала свій 30-річний ювілей. В честь цього фанати в мережі виклали сексуальні знімки спортсменки.

Пізніше 30-річна Доротея показала голі ноги і викликала захоплення у фанатів

До цього титулована італійська біатлоністка похвалилася спокусливими фото в купальнику. Фанати були вражені її фігурою і влаштували під знімками справжнє змагання з компліментів.

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