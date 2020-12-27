Де дивитися Різдвяну гонку: розклад трансляцій біатлону

Українські біатлоністи Віта Семеренко і Дмитро Підручний візьмуть участь у Різдвяній гонці-2020, яка відбудеться 28 грудня, у понеділок, у німецькому Рупольдингу.

Традиційний захід під назвою World Team Challenge, вперше за 19 років, пройде не на стадіоні футбольного клубу "Шальке" – "Фелтінс-Арені", а на "Хімгау-Арені".

Через пандемію COVID-19 організатори ухвалили рішення не проводити змагання на закритому футбольному стадіоні.

Федерація Німеччини, яка хотіла зберегти захід, вирішила перенести це міжнародне шоу з Гельзенкірхена на відкритий простір. Туди, де проходитиме чемпіонат світу в січні 2021 року.

Відзначимо, що в гонці не братимуть участь біатлоністи з Франції та Норвегії.

Українські любителі біатлону зможуть подивитися Різдвяну гонку-2020 на телеканалі Eurosport. Також мовлення заплановано на російському каналі "Матч ТВ" і "Білорусь 5".

"UA: Перший" не транслюватимуть змагання через те, що World Team Challenge не входить до списку біатлонних заходів, які можна показувати на території України.

Різдвяна гонка-2020. Розклад прямих трансляцій

19:10 – Мас-старт

20:25 – Гонка переслідування

*Час київський

Склад учасників Різдвяної гонки-2020

Україна: Віта Семеренко / Дмитро Підручний

Німеччина: Деніз Херманн / Бенедикт Долль

Німеччина: Франциска Пройс / Симон Шемп

Італія: Доротея Вірер / Лукас Хофер

Чехія: Маркета Давидова / Міхал Крчмарж

Австрія: Ліза Тереза Хаузер / Юліан Еберхард

Швейцарія: Олена Хаккен / Себастьян Штальдер

Швеція: Елізабет Хогберг / Турстейн Стенерсен

Білорусь: Динара Алімбековой / Антон Смольський

Росія: Євгенія Павлова / Матвій Єлісєєв

Як повідомляв OBOZREVATEL, торішніми учасниками від України стали Анастасія Меркушина та Дмитро Підручний. Наші співвітчизники посіли друге місце.

Нагадаємо, що в позаминулому році український дует Юлія Джима й Артем Прима фінішували восьмими, обігнавши лише представників Японії і Франції.