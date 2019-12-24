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24 грудня • оновлено в 22:30
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Де дивитися Різдвяну гонку: розклад трансляцій біатлону

Де дивитися Різдвяну гонку: розклад трансляцій біатлону
Традиційний захід під назвою World Team Challenge, як і попередні 18 років, пройде на стадіоні футбольного клубу "Шальке" - "Фелтінс Арена"
1.6т Читати матеріал російською

Українські біатлоністи Анастасія Меркушина та Дмитро Підручний візьмуть участь у Різдвяній гонці-2019, яка відбудеться 28 грудня, в суботу, в німецькому Гельзенкірхені.

Традиційний захід під назвою World Team Challenge, як і попередні 18 років, пройде на стадіоні футбольного клубу "Шальке" - "Фелтінс Арена".

Українські любителі біатлону зможуть подивитися Різдвяну гонку-2019 на російських каналах "Матч ТВ" і "Матч! Планета", а також в прямому ефірі "Білорусь 5".

"UA:Біатлон" і "UA:Перший" не показуватимуть змагання, так як воно не входить до переліку таких, які суспільний мовник має право транслювати на території України.

Різдвяна гонка-2019. Розклад прямих трансляцій

18:35 - Церемонія відкриття

19:15 - Мас-старт

20:05 - Гонка переслідування

* час київський

У записі гонку можна буде подивитися 29 грудня о 01:05 і о 08:40 на каналі "Матч! Планета", а о 07:45 - на "Матч! Арена". О 10:50 і 11:45 на "Матч ТВ".

Склад учасників Різдвяної гонки-2019

Деніз Херрманн і Бенедикт Долль, Німеччина
Лаура Дальмаєр і Ерік Лессер, Німеччина
Березні Олсби і верба Крістіансен, Норвегія
Ліза Хаузер і Джуліан Еберхард, Австрія
Анастасія Меркушина та Дмитро Підручний, Україна
Катерина Юрлова і Матвій Єлісєєв, Росія
Доротея Вірер і Лукас Хофер, Італія
Міхал Крчмар і Маркета Давидова, Чехія

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Читайте всі новини по темі "Різдвяна гонка" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов
Тема
Різдвяна гонка
Особи
Анастасія Меркушина Дмитро Підручний
Місце
Німеччина Гельзенкірхен
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