Де дивитися Різдвяну гонку: розклад трансляцій біатлону

Українські біатлоністи Анастасія Меркушина та Дмитро Підручний візьмуть участь у Різдвяній гонці-2019, яка відбудеться 28 грудня, в суботу, в німецькому Гельзенкірхені.
Wir präsentieren zwei weitere hochkarätige Teams 🤩🤩🤩- Biathlon auf Schalke (@BiathlonWTC) December 12, 2019
Der Verfolgungsweltmeister von Östersund Dmytro Pidruchnyi tritt mit Anastassija Merkuschyna an 🇺🇦.
Michal Krčmář kehrt auf Schalke zurück und bringt Markéta Davidová mit 🇨🇿. pic.twitter.com/g16qTEljTe
Традиційний захід під назвою World Team Challenge, як і попередні 18 років, пройде на стадіоні футбольного клубу "Шальке" - "Фелтінс Арена".
Українські любителі біатлону зможуть подивитися Різдвяну гонку-2019 на російських каналах "Матч ТВ" і "Матч! Планета", а також в прямому ефірі "Білорусь 5".
"UA:Біатлон" і "UA:Перший" не показуватимуть змагання, так як воно не входить до переліку таких, які суспільний мовник має право транслювати на території України.
Різдвяна гонка-2019. Розклад прямих трансляцій
18:35 - Церемонія відкриття
19:15 - Мас-старт
20:05 - Гонка переслідування
* час київський
У записі гонку можна буде подивитися 29 грудня о 01:05 і о 08:40 на каналі "Матч! Планета", а о 07:45 - на "Матч! Арена". О 10:50 і 11:45 на "Матч ТВ".
Склад учасників Різдвяної гонки-2019
Деніз Херрманн і Бенедикт Долль, Німеччина
Лаура Дальмаєр і Ерік Лессер, Німеччина
Березні Олсби і верба Крістіансен, Норвегія
Ліза Хаузер і Джуліан Еберхард, Австрія
Анастасія Меркушина та Дмитро Підручний, Україна
Катерина Юрлова і Матвій Єлісєєв, Росія
Доротея Вірер і Лукас Хофер, Італія
Міхал Крчмар і Маркета Давидова, Чехія
Нагадаємо, що в минулому році український дует Юлія Джима і Артем Прима фінішували восьмими, обігнавши лише представників Японії і Франції.
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