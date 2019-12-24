Де дивитися Різдвяну гонку: розклад трансляцій біатлону

Українські біатлоністи Анастасія Меркушина та Дмитро Підручний візьмуть участь у Різдвяній гонці-2019, яка відбудеться 28 грудня, в суботу, в німецькому Гельзенкірхені.

Wir präsentieren zwei weitere hochkarätige Teams 🤩🤩🤩

Der Verfolgungsweltmeister von Östersund Dmytro Pidruchnyi tritt mit Anastassija Merkuschyna an 🇺🇦.

Michal Krčmář kehrt auf Schalke zurück und bringt Markéta Davidová mit 🇨🇿. pic.twitter.com/g16qTEljTe - Biathlon auf Schalke (@BiathlonWTC) December 12, 2019

Традиційний захід під назвою World Team Challenge, як і попередні 18 років, пройде на стадіоні футбольного клубу "Шальке" - "Фелтінс Арена".

Українські любителі біатлону зможуть подивитися Різдвяну гонку-2019 на російських каналах "Матч ТВ" і "Матч! Планета", а також в прямому ефірі "Білорусь 5".

"UA:Біатлон" і "UA:Перший" не показуватимуть змагання, так як воно не входить до переліку таких, які суспільний мовник має право транслювати на території України.

Різдвяна гонка-2019. Розклад прямих трансляцій

18:35 - Церемонія відкриття

19:15 - Мас-старт

20:05 - Гонка переслідування

* час київський

У записі гонку можна буде подивитися 29 грудня о 01:05 і о 08:40 на каналі "Матч! Планета", а о 07:45 - на "Матч! Арена". О 10:50 і 11:45 на "Матч ТВ".

Склад учасників Різдвяної гонки-2019

Деніз Херрманн і Бенедикт Долль, Німеччина

Лаура Дальмаєр і Ерік Лессер, Німеччина

Березні Олсби і верба Крістіансен, Норвегія

Ліза Хаузер і Джуліан Еберхард, Австрія

Анастасія Меркушина та Дмитро Підручний, Україна

Катерина Юрлова і Матвій Єлісєєв, Росія

Доротея Вірер і Лукас Хофер, Італія

Міхал Крчмар і Маркета Давидова, Чехія

Нагадаємо, що в минулому році український дует Юлія Джима і Артем Прима фінішували восьмими, обігнавши лише представників Японії і Франції.

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