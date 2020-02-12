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12 лютого • оновлено в 18:43
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Де дивитися онлайн чемпіонат світу з біатлону: розклад трансляцій

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В італійській Антхольц-Антерсельві у четвер, 13 лютого, стартує 54-й чемпіонат світу з біатлону.

Спортсмени розіграють 12 комплектів нагород у змішаній, одиночній змішаній та класичній естафетах, спринті, індивідуальній гонці, гонці переслідування і мас-старті.

В Україні стежити за ходом чемпіонату можна буде завдяки прямим трансляціям на телеканалі UA:Перший, а також в інтернеті на платформі Суспільне|Біатлон.

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ЧС з біатлону

ЧС з біатлону

У Росії світову першість в повному обсязі покаже канали "Матч ТВ" і "Євроспорт".

А канал "Білорусь 5" організовує прямі ефіри з Італії на Білорусь.

Розклад чемпіонату світу з біатлону 2020:

  • 13 лютого (вівторок) – 15:45. Змішана естафета 2x6 + 2x7,5 км

  • 14 лютого (п'ятниця) – 15:45. Жінки. Спринт 7,5 км

  • 15 лютого (субота) – 15:45. Чоловіки. Спринт 10 км

  • 16 лютого (неділя) – 14:00. Жінки. Гонка переслідування 10 км. 16:15. Чоловіки. Гонка переслідування 12,5 км

  • 18 лютого (середа) – 15:15. Жінки. Індивідуальна гонка 15 км

  • 19 лютого (середа) – 15:15. Чоловіки. Індивідуальна гонка 20 км

  • 20 лютого (вівторок) – 16:15. Одиночна змішана естафета

  • 22 лютого (субота) – 12:45. Жінки. Естафета 4x6 км. 15:45. Чоловіки. Естафета 4x7,5 км

  • 23 лютого (неділя) – 13:30. Жінки. Мас-старт 12,5 км. 16:00. Чоловіки. Мас-старт 15 км

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра розповів про радикальне рішення перед стартом ЧС з біатлону.

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Читайте всі новини по темі "чемпіонат світу з біатлону" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
чемпіонат світу з біатлону
Місце
Італія Антхольц
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