Чемпіонат світу з біатлону: онлайн-трансляція жіночої індивідуальної гонки

Чемпіонат світу в Естерсунді (7-17 березня) вже перевалив за "екватор" і, давши спортсменам день паузи, продовжується індивідуальними гонками.

Сьогодні на трасу вийдуть жінки, які проведуть "індивідулку" гонку на 15 км. Українки дуже невдало почали ЧС, в спринті та пасьюті задовольнившись лише місцями в 30-ці. Але тепер у наших біатлоністок є можливість "з чистого аркуша" знову поборотися за високі місця. Україну в цій гонці представить четверо учасників - Юлія Журавок, Анастасія Меркушина, Юлія Джима та Валентина Семеренко.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію жіночої "індивідуалки", яка розпочнеться о 16:30 за київським часом.

ЧЕМПІОНАТ СВІТУ З БІАТЛОНУ

Естерсунд (Швеція). Національна біатлонна арена

16:30. Індивідуальна гонка (15 км). жінки

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Гонка ще не почалася

ДЕ ДИВИТИСЬ

Українські вболівальники зможуть подивитися гонки ЧС в прямому ефірі телеканалів "UA:Перший" і Sport 1. Також за всіма змаганнями в HD-якості можна стежити на цифровій платформі "UA:Бiатлон". Крім цього, світову першість покажуть російські Eurosport 1 і "Матч ТВ".

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