Чемпіонат світу з біатлону вийшов на фінішну пряму, прощаючись з уболівальниками сьогодні, 23 лютого, двома мас-стартами. Першим з них в Антхольці стане жіноча гонка.
У мас-старті звично стартують 30 кращих біатлоністів на сьогоднішній день, через що гонка вважається родзинкою турніру з боротьбою "кращих з кращих". Але Україна в цьому числі представлена тільки однією біатлоністкою – Оленою Підгрушною, яка вийде на трасу під 22-м стартовим номером (ще в мас-старт мала всі шанси потрапити Юлія Джима, але через невдалу індивідуальної гонки недобрала очок для потрапляння в 30-ку).
Олена Підгрушна
Фото Олександра Гливинського
OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію жіночого мас-старту, який розпочнеться о 13:30 за київським часом.
КУБОК СВІТУ З БІАТЛОНУ
Антхольц-Антерсельва (Італія). Sudtirol Arena Alto Adige
13:30. Мас-старт 12,5 км (жінки)
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Гонка ще не почалася
ДЕ ДИВИТИСЬ
За гонками чемпіонату світу в Україні можна спостерігати в ефірі телеканалу "UA:Перший", а також за трансляціями в інтернеті на цифровій платформі "UA:Бiатлон" в HD-якості. Крім цього ЧС покажуть у своїй сітці російські ТК "Матч!" і "Євроспорт", а також білоруський "Білорусь 5".
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