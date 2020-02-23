Чемпіонат світу з біатлону вийшов на фінішну пряму, прощаючись з уболівальниками сьогодні, 23 лютого, двома мас-стартами. Першим з них в Антхольці стане жіноча гонка.

У мас-старті звично стартують 30 кращих біатлоністів на сьогоднішній день, через що гонка вважається родзинкою турніру з боротьбою "кращих з кращих". Але Україна в цьому числі представлена тільки однією біатлоністкою – Оленою Підгрушною, яка вийде на трасу під 22-м стартовим номером (ще в мас-старт мала всі шанси потрапити Юлія Джима, але через невдалу індивідуальної гонки недобрала очок для потрапляння в 30-ку).

Олена Підгрушна Фото Олександра Гливинського

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію жіночого мас-старту, який розпочнеться о 13:30 за київським часом.

Новини Україна завоювала першу медаль на чемпіонаті світу з біатлону

КУБОК СВІТУ З БІАТЛОНУ

Антхольц-Антерсельва (Італія). Sudtirol Arena Alto Adige

13:30. Мас-старт 12,5 км (жінки)

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Гонка ще не почалася

ДЕ ДИВИТИСЬ

За гонками чемпіонату світу в Україні можна спостерігати в ефірі телеканалу "UA:Перший", а також за трансляціями в інтернеті на цифровій платформі "UA:Бiатлон" в HD-якості. Крім цього ЧС покажуть у своїй сітці російські ТК "Матч!" і "Євроспорт", а також білоруський "Білорусь 5".

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