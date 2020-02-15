Чемпіонат світу з біатлону: онлайн-трансляція чоловічого спринту

ЧС з біатлону набирає обертів, і на третій день турніру, 15 лютого, на вболівальників чекає чоловічий спринт.

Перші гонки ЧС вийшли для України досить якісними і дуже інтригуючими, коли українці двічі (в естафеті і в жіночому спринті) взяли 4-е місце, боровшись за медалі до останнього. Тепер же на трасу вийдуть чоловіки, серед яких Дмитро Підручний та Артем Прима в спринтах цього сезону показували класні результати. І, можливо, з третьої спроби тепер хтось із українських біатлоністів зійде на п'єдестал?

Артем Прима

Крім Підручного (25-й стартовий номер) і Прими (29) в сьогоднішній гонці від України також стартують Сергій Семенов (9), Антон Дудченко (82) і Богдан Цимбал (104). OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію чоловічого спринту, який почнеться о 15:45 за київським часом.

КУБОК СВІТУ З БІАТЛОНУ

Антхольц-Антерсельва (Італія). Sudtirol Arena Alto Adige

15:45. Спринт (чоловіки). 10 км

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Гонка ще не почалася

ДЕ ДИВИТИСЬ

За гонками чемпіонату світу в Україні можна спостерігати в ефірі телеканалу "UA:Перший", а також за трансляціями в інтернеті на цифровій платформі "UA:Бiатлон" в HD-якості. Крім цього ЧС покажуть у своїй сітці російські ТК "Матч!" і "Євроспорт", а також білоруський "Білорусь 5".

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