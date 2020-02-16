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16 лютого • оновлено в 12:52
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Чемпіонат світу з біатлону: онлайн-трансляція чоловічого пасьюта

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Відразу на наступний день після чоловічого спринту чемпіонат світу з біатлону продовжується гонкою переслідуванням, де триватиме спекотна боротьба вчорашнього спринту.

Незважаючи на статус фаворита, ні Фуркад, ні Й.Бьо не змогли взяти "золото" (Йоханнес взагалі 5-й), а перемогу досить несподівано взяв скандальний росіянин Логінов. Але інтервал першої шістки – не більше 30 секунд, так що сьогодні всі фаворити як і раніше мають відмінні шанси взяти медаль ЧС. У тому числі й Дмитро Підручний, який хоч і стартує тільки з 10-го місця через прикрий промах в спринті, але відставання в 56 сек. від лідера при успішній стрільбі – не перешкода для українця.

Артем Прима

Артем Прима

Крім Підручного в сьогоднішньому пасьют візьме участь ще 3 українці – Артем Прима (25-й стартовий номер), Сергій Семенов (42) і Антон Дудченко (60). OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію чоловічого пасьюту, який розпочнеться о 14:00 за київським часом.

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КУБОК СВІТУ З БІАТЛОНУ

Антхольц-Антерсельва (Італія). Sudtirol Arena Alto Adige

15:45. Гонка переслідування (чоловіки). 10 км

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Гонка ще не почалася

ДЕ ДИВИТИСЬ

За гонками чемпіонату світу в Україні можна спостерігати в ефірі телеканалу "UA:Перший", а також за трансляціями в інтернеті на цифровій платформі "UA: Бiатлон" в HD-якості. Крім цього ЧС покажуть у своїй сітці російські ТК "Матч!" і "Євроспорт", а також білоруський "Білорусь 5".

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Читайте всі новини по темі "чемпіонат світу з біатлону" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Сухенко Максим Сухенко
Теми
чемпіонат світу з біатлону Біатлон
Особи
Олександр Логінов Мартен Фуркад Йоханнес Бе Андрій Семенов Артем Прима Дмитро Підручний
Місце
Італія Антхольц
Тег
Збірна України з біатлону
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