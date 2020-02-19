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19 лютого • оновлено в 20:05
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"Пишаюся поверненням": Фуркад прокоментував перемогу на чемпіонаті світу з біатлону

2.1т
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Лідер збірної Франції з біатлону Мартен Фуркад після перемоги в індивідуальній гонці чемпіонату світу дав ексклюзивний коментар.

Мартен Фуркад

Мартен Фуркад

"Я дуже пишаюся сьогоднішнім результатом і своєю стратегією, обраною на цю гонку. Я показав, що ще маю порох у порохівниці. У цих перегонах я постійно фокусувався на собі: індивідуальна гонка – дуже довга, на дистанції ти не змагаєшся ні з ким поруч себе, а лише намагаєшся підштовхувати самого себе вперед, незважаючи на жодні больові відчуття", – заявив француз в інтерв'ю Олександру Гливинському спеціально для OBOZREVATEL.

Фуркад зізнався, що після промаху останнім пострілом у гонці, він був дуже злий на себе і тому фінішував незадоволеним.

"Однак Йоганнес припустився помилки і врешті мій промах не мав вирішального значення. Але нічого не відбувається просто так – усе це наслідок важкої роботи – моєї і моєї чудової команди (тренера й персоналу). Минулого року я був спустошений морально і ніяк не міг вийти на свій рівень. Однак тепер я повернувся і дуже пишаюся тим, що такі старі хлопці, як я і Ланді (Ландертінгер), з яким ми змагалися ще на юніорському чемпіонаті 2006 чи 2007 року (не можу точно пригадати) сперечаємося з такими молодиками, як Йоганнес", – підсумував 12-кратний чемпіон світу.

Матеріал підготовлений за сприяння торгової марки Parimatch.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, днем раніше на ЧС незадовільним виступом в індивідуальній гонці відзначилася жіноча збірна України з біатлону.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
чемпіонат світу з біатлону
Особа
Мартен Фуркад
Місце
Італія Антхольц
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