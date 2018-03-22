Були налаштовані: українські біатлоністки прийняли рішення щодо кар'єри

Лідери біатлонної збірної України сестри Віта і Валентина Семеренко мають намір продовжувати свої виступи за національну команду. Про це повідомив особистий тренер біатлоністок Григорій Шамрай.

"Віта, коли поверталася у спорт, була налаштована попрацювати не один рік, а два-три. Подивимося, як воно піде - там, може, ще й до наступної Олімпіади залишиться. Валентина теж налаштована і хоче продовжувати тренування, тому, що вона розчарована своїм закінченням сезону, і у неї на душі немає відчуття того, що вона повністю реалізувалася. Отож будемо далі працювати, поправляти навесні здоров'я і приступати до справи", - цитує Шамрая XSPORT.

Як повідомляв "Обозреватель", про можливе завершення кар'єри оголосила інша провідна українська біатлоністка Юлія Джима.