Біатлоністка збірної України завалила напарницю на естафеті Кубка світу з біатлону - відео

У жіночої збірної України з біатлону відбувся неприємний інцидент під час естафетної гонки на 8-му етапі Кубка світу.

Валентина Семеренко, яка бігла 3-й етап, передаючи естафету Юлії Джимі наступила їй на лижу і завалила напарницю. Епізод потрапив у прямий ефір, проте режисери відразу ж прибрали камеру, давши загальний план.

У підсумку на своєму першому вогневому рубежі Джима допустила один промах. Ще три рази киянка промахнулася на "стійці". У підсумку "синьо-жовта" команда фінішувала на 8-му рядку, поступившись в фінішному створі Польщі, але обійшовши Росію.

Нагадаємо, що на Іграх-2018 під час гонку "затоптали" російську біатлоністку.