Біатлоністка збірної України Яна Бондар похвалилася спкотними літніми фото

Біатлоністка збірної України Яна Бондар порадувала своїх численних пiдписників яскравими фотографіями з відпочинку.
У перший по-справжньому літній день 29-річна спортсменка виклала кадри, де з подружкою засмагає на шезлонгу під жарким сонцем.
"Літо, спека, а ми такі засмагаємо..." – грайливо підписала фото дівчина.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися красою нашої співвітчизниці.
Яна Бондар (в білому)
@yanochka_bondar_
Яна Бондар
@yanochka_bondar_
Яна Бондар
@yanochka_bondar_
Яна Бондар
@yanochka_bondar_
Яна Бондар
@yanochka_bondar_
Яна Бондар
@yanochka_bondar_
Яна Бондар
@yanochka_bondar_
Яна Бондар
@yanochka_bondar_
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше біатлоністка збірної України Юлія Журавок потiшила всіх уболівальників своїм несподіваним видом.
Фанати, які звикли бачити спортсменку в зимовому комбінезоні для змагань, були вражені розкішним виглядом 25-річної сумчанки.
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