Біатлоністка ледь не застрелила суддю на чемпіонаті світу

Біатлоністка збірної Словенії перед гонкою чемпіонату світу з біатлону не звернула увагу на сигнал про припинення стрільби і продовжила стрілянину тоді, як суддя міняв мішені на стадіоні.

Стрільбищі в Естерсунді Чемпионат.com

"Через 20 хвилин після початку тренування судді починають міняти мішені. Працівник стадіону дає сигнал, після якого біатлоністам не можна стріляти. Відновити роботу можна тільки після другого сигналу. Словенська спортсменка вистрілила, коли біля мішені знаходився суддя", - цитує Expressen помічника збірної Швеції Томаса Еберг .

Ім'я спортсменки не називається.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіонат світу з біатлону пройде у шведському Естерсунді з 7 по 17 березня. Напередодні став відомий остаточний склад збірної України.

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