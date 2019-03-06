Біатлоністка ледь не застрелила людину перед чемпіонатом світу

Під час тренування словенських біатлоністок перед початком чемпіонату світу в шведському Естерсунді ледь не трапилася трагедія. Одна зі спортсменок мало не застрелила людину, яка міняла мішені.

"Через 20 хвилин після тренування проводиться заміна мішеней. Потім помічник спочатку свистить, і всі біатлоністи повинні припинити стрільбу. Після заміни мішеней він знову сигналізує про те, що можна працювати на установках. Словенка стріляла в той час, як біля мішеней перебували офіційні особи", - цитує помічника менеджера зі стрільби Томаса Оберга Expressen.

На щастя, помічник заміняв мішені на іншій установці і трагічного результату інциденту вдалося уникнути. Однак спортсменці все ж винесли попередження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України з біатлону визначилася з остаточною заявкою на чемпіонат світу, який пройде з 7 по 17 березня в шведському Остерсунді.

Тренери жіночої збірної не вважали за необхідне залучати до складу команди шосту учасницю.

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