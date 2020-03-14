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14 березня • оновлено в 23:05
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Біатлоністка Кайса Макарайнен завершила кар'єру, розридавшись на фініші

4.4т
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Знаменита фінська біатлоністка Кайса Макарайнен оголосила про завершення спортивної кар'єри.

37-річна спортсменка, яка тричі вигравала Кубок світу (2010/11, 2013/14, 2017/18), провела останню гонку в фінському Контіолахті, розридавшись на фініші пасьюту.

Під час квітковій церемонії Фінськiй ракеті влаштували бурхливі проводи.

❤️KIITOS❤️

Публікація від Sanna-Leena Perunka l Media (@sannaleenaperunka)

Кайса Макарайнен

Кайса Макарайнен

sports.ru

Кайса Макарайнен

Кайса Макарайнен

sports.ru

Кайса Макарайнен

Кайса Макарайнен

sports.ru

Кайса Макарайнен

Кайса Макарайнен

sports.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, на 8-му етапі Кубка світу з біатлону в Контіолахті свою заключну гонку в кар'єрі провів Мартен Фуркад. Француз став переможцем чоловічої гонки переслідування.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Кубок світу з біатлону
Місце
Фінляндія
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