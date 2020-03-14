Знаменита фінська біатлоністка Кайса Макарайнен оголосила про завершення спортивної кар'єри.
37-річна спортсменка, яка тричі вигравала Кубок світу (2010/11, 2013/14, 2017/18), провела останню гонку в фінському Контіолахті, розридавшись на фініші пасьюту.
She was so close to a final podium in her last race! A great performance in 4th for @kmakarainen 🇫🇮 in the # KON20 women pursuit. See the race again on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/6wpcrXySCA- IBU World Cup (@IBU_WC) March 14, 2020
Під час квітковій церемонії Фінськiй ракеті влаштували бурхливі проводи.
I did not expect it would happen here in my home stadium. It was a tearful Kaisa Makarainen who retired today at home in # KON20. Watch her final race again on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/MQKBM5hS0p- IBU World Cup (@IBU_WC) March 14, 2020
Кайса Макарайнен
sports.ru
Кайса Макарайнен
sports.ru
Кайса Макарайнен
sports.ru
Кайса Макарайнен
sports.ru
Як повідомляв OBOZREVATEL, на 8-му етапі Кубка світу з біатлону в Контіолахті свою заключну гонку в кар'єрі провів Мартен Фуркад. Француз став переможцем чоловічої гонки переслідування.
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