МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
ЕкономікаШоу

Біатлоністка-чемпіонка втекла з Росії

3.2тЧитати новину російською

Чемпіонка Європи з біатлону з Пермі Катерина Шумілова, а також російські біатлоністи Павло Магазаєв і Анастасія Толмачова візьмуть громадянство Молдови.

"Поки у нас не готові всі документи, щоб вони могли почати виступати за Молдову, але цей процес іде. Думаю, в цьому році пройде узгодження цього питання з СБР. Поки у нас на національному рівні немає документів, щоб можна було почати процедуру", - заявив президент Федерації біатлону Молдови Іван Флорян.

Спортсмени вже виступили на чемпіонаті Польщі з літнього біатлону. У протоколах всі троє росіян були заявлені від збірної Молдови.

Новини
"Проткнув наскрізь": олімпійський чемпіон із біатлону отримав страшну травму

Шумілова в складі збірної Росії на Олімпіаді в Сочі-2014 завоювала "срібло", поступившись збірній України. Пізніше вона була позбавлена цієї нагороди в зв'язку з дискваліфікацією Яни Романової, Ольги Зайцевої та Ольги Вілухіної.

Нагадаємо, що 2 серпня російські біатлоністки Катерина Бех, Анастасія Рассказова й Оксана Москаленко прийняли рішення виступати на міжнародних змаганнях під прапором України.

Місце
РосіяМосква
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
2
Смішно
10
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги