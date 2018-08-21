Біатлоністка-чемпіонка втекла з Росії

Чемпіонка Європи з біатлону з Пермі Катерина Шумілова, а також російські біатлоністи Павло Магазаєв і Анастасія Толмачова візьмуть громадянство Молдови.

"Поки у нас не готові всі документи, щоб вони могли почати виступати за Молдову, але цей процес іде. Думаю, в цьому році пройде узгодження цього питання з СБР. Поки у нас на національному рівні немає документів, щоб можна було почати процедуру", - заявив президент Федерації біатлону Молдови Іван Флорян.

Спортсмени вже виступили на чемпіонаті Польщі з літнього біатлону. У протоколах всі троє росіян були заявлені від збірної Молдови.

Шумілова в складі збірної Росії на Олімпіаді в Сочі-2014 завоювала "срібло", поступившись збірній України. Пізніше вона була позбавлена цієї нагороди в зв'язку з дискваліфікацією Яни Романової, Ольги Зайцевої та Ольги Вілухіної.

Нагадаємо, що 2 серпня російські біатлоністки Катерина Бех, Анастасія Рассказова й Оксана Москаленко прийняли рішення виступати на міжнародних змаганнях під прапором України.