Біатлоністи збірної захопили мережу українським флешмобом

Біатлоністи нашої збірної Олена Підгрушна, Анастасія Меркушина та Дмитро Підручний до Дня української писемності та мови, який відзначається 9 листопада, зачарували мережу патріотичним флешмобом.

"Вітаю усіх з днем української писемності та мови! Любіть свой край, свою країну! У неї велика історія. Шануйте мову и приєднуйтесь до українського", - підписала Підгрушна відео, на якому декламує вірш Тараса Шевченка "Розрита могила".

Анастасія Меркушина вибрала твір Ліни Костенко "А затишок співає, мов сирена ...".

Не залишився осторонь і Дмитро Підручний. Чемпіон світу в гонці переслідування зупинив свій вибір на знаменитому "Заповіті".

Як повідомляв OBOZREVATEL, український чемпіон світу з біатлону Дмитро Підручний свого часу заявив, що ніколи не погодиться поміняти громадянство.

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