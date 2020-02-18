Біатлоніст із Норвегії розповів про погрози від українців: спортивні підсумки 17 лютого

Норвезький біатлоніст Ветле Шоста Крістіансен розповів про погрози від фанів із Росії та України, а в Росії назвали фантомасами Василя Ломаченка та Олександра Усика.

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Крім того, легенда "Динамо" Олег Блохін розповів про п'янки Артема Мілевського. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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