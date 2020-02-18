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18 лютого • оновлено в 10:35
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Біатлоніст із Норвегії розповів про погрози від українців: спортивні підсумки 17 лютого

4.3т
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Норвезький біатлоніст Ветле Шоста Крістіансен розповів про погрози від фанів із Росії та України, а в Росії назвали фантомасами Василя Ломаченка та Олександра Усика.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини понеділка, 17 лютого.

Крім того, легенда "Динамо" Олег Блохін розповів про п'янки Артема Мілевського. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
чемпіонат світу з біатлону
Особи
Артем Мілевський Олег Блохін Василь Ломаченко Олександр Усик
Теги
збірна Росії з біатлону Збірна України з біатлону
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