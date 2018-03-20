Біатлоністів, що бажали бойкоту, змушують насильно приїхати в Росію

Американець Лоуелл Бейлі заявив, що Міжнародний союз біатлоністів (IBU) змушує спортсменів приїхати на етап Кубка світу в Тюмені.

"Багато збірні і окремі біатлоністи не хочуть змагатися в Росії. Бойкотувати етап в Тюмені хоче Чехія, але вони ризикують втратити квоти на наступний сезон. Також вони втратять гроші. Людям потрібно розуміти, що у IBU багато влади, вони змушують біатлоністів їхати в Росію", - заявив Бейлі в інтерв'ю NRK.

Він зазначив, що союз не слухає спортсменів. Американець також порахував, що "прийшов час для нового керівництва".

У лютому Бейлі заявив, що проведення змагань в Росії - величезна образа для "чистих" спортсменів. Його підтримав шведський біатлоніст Себастьян Самуельсон, який закликав до бойкоту змагань, що проводяться в Росії.