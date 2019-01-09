4-й етап Кубка світу з біатлону: дивитися онлайн-трансляцію жіночого спринту

Після новорічних свят Кубок світу з біатлону знову виходить на старт - уже в четвер, 10 січня, почнеться 4-й етап КС. Чергова частина КС пройде з 10-го по 13 січня в німецькому Оберхофі та почнеться жіночим спринтом на 7,5 км. Україну в цій гонці представлять Олена Підгрушна, Юлія Джима, Валя Семеренко, Анастасія Меркушина, Віта Семеренко та Юлія Журавок.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію жіночого спринту, який почнеться о 15:30 за київським часом.

В Оберхоф від України вирушило 11 спортсменів - крім 6-ти вищевказаних біатлоністок на німецьких трасах буде бігти також 5 українських біатлоністів. Це Артем Прима, Дмитро Підручний, Сергій Семенов, Артем Тищенко та Руслан Ткаленко. Через напружений графік (чоловікам доведеться бігти три гонки за три дні - спринт, гонка-переслідування й естафета) в збірній України вирішили вдатися до розширеного складу і взяти по одному запасному.

biathlon.com.ua

Кубок світу з біатлону

4-й етап. Оберхоф (Німеччина)

Спринт (7,5 км). Жінки

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Гонка ще не почалася

ДЕ ДИВИТИСЬ

Українські любителі біатлону зможуть подивитися гонки в прямому ефірі. Трансляцію з Німеччини організовують телеканали "UA: Перший" і Sport 1. Також за всіма подробицями змагань в HD-якості можна буде стежити на цифровій платформі "UA: Бiатлон". Крім того, етап в Оберхофі покажуть Eurosport 1 і "Матч ТВ".