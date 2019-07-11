З'явилося відео нагородження баскетболістів України на Універсіаді

Чоловіча збірна України з баскетболу вдруге у своїй історії виборола "срібло" Універсіади.

На найбільшому спортивному форумі в Неаполі українські баскетболісти повторили успіх 2005 року, поступившись у вирішальному матчі збірній США.

OBOZREVATEL пропонує насолодитися історичними моментами урочистої церемонії нагородження наших співвітчизників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, підопічні Віталія Степановського в чвертьфіналі виявилися сильнішими за Канаду (82:80), а в півфіналі з таким же рахунком драматично перемогли Австралію.

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