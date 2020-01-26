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26 січня • оновлено в 22:28
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/ Баскетбол

З'явилося перше відео з місця загибелі Кобі Брайанта

1.9т
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З'явилося перше відео і фото авіакатастрофи вертольота в Калабасасі (округ Лос-Анджелеса, Каліфорнія, США), в якій розбився легендарний баскетболіст Кобі Брайант.

На борту повітряного судна знаходилися п'ятеро осіб, ніхто з них не вижив.

Місце загибелі Кобі Брайанта

Місце загибелі Кобі Брайанта

TMZ

Місце загибелі Кобі Брайанта

Місце загибелі Кобі Брайанта

TMZ

Місце загибелі Кобі Брайанта

Місце загибелі Кобі Брайанта

TMZ

Місце загибелі Кобі Брайанта

Місце загибелі Кобі Брайанта

TMZ

Місце загибелі Кобі Брайанта

Місце загибелі Кобі Брайанта

TMZ

Місце загибелі Кобі Брайанта

Місце загибелі Кобі Брайанта

TMZ

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Легенда НБА Коби Брайант устроил сумасшествие в последнем матче в карьере

Як повідомляв OBOZREVATEL, рік тому в дорожньо-транспортній пригоді на автодорозі Луцьк - Ковель, поблизу села Свидники Ковельського району, розбився український баскетболіст Андрій Романиця.

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Автор
Максим Богданов
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