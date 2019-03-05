З'явилося ефектне промо Фіналу чотирьох Кубка України з баскетболу

Уже в цей вікенд у Дніпрі відбудеться довгоочікуваний Фінал чотирьох Кубка України з баскетболу, в рамках якого будуть зіграні півфінальні та фінальні матчі змагань.

У суботу, 9 березня, о 14:00 зіграють "Політехнік" і БК "Одеса, а о 17:00 цього ж дня протистоятимуть одне одному "Дніпро" і "Київ-Баскет". Фінальний матч відбудеться 10 березня о 14:00.

Вашій увазі промо-відео до Фіналу чотирьох-2019:

Зазначимо, що всі три матчі Фіналу чотирьох у прямому ефірі покаже медіа-партнер Федерації баскетболу України — канал Xsport.

Новини Визначилися переможниці Кубка України з баскетболу

Нагадаємо, що чинним володарем Кубка країни є дніпровський баскетбольний клуб "Дніпро". У березні минулого року фінальний матч на арені харківського Палацу спорту "Локомотив" проти южненського "Хіміка" завершився з рахунком 78:71.

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