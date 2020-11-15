Жіноча збірна України закріпилася на 2-му місці у відбірковій групі Євробаскету-2021

У четвертому матчі відбору на чемпіонат Європи з баскетболу-2021 жіноча збірна України поступилася Бельгії – 65:87. Отже українки мають 2 перемоги і стільки ж поразок. З шістьма очками вони посідають другу сходинку групи G.

Бельгія в свою чергу продовжує впевнено очолювати групу з чотирма перемогами у чотирьох матчах.

Також, у четвертому турі зіграли між собою інші суперниці збірної України – Португалія та Фінляндія. У напруженому матчі свою першу звитягу на цьому відборі здобули фінки, перегравши португалок 70:62. Наразі, у цих команд по одній перемозі та по три поразки.

Нагадаємо, у фінальний турнір чемпіонату Європи, який наступного року має відбутися в Іспанії та Франції, виходять дев'ять переможців груп та п'ять найкращих команд серед тих, що фінішують другими.