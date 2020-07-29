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Жіноча збірна України з баскетболу провела відкрите тренування

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Баскетбол
1,2 т.
Жіноча збірна України з баскетболу

Жіноча збірна України з баскетболу провела відкрите тренування. ФБУ

У середу, 29 липня, в Пущі-Водиці пройшло відкрите тренування жіночої збірної України з баскетболу.

Підводячи її підсумки, тренер національної команди Срджан Радулович розповів, що наші спортсменки перебувають не в найкращих фізичних кондиціях після карантину, але відзначив бажання, з яким його підопічні тренуються. Він також нагадав, що збірна України взяла курс на омолодження складу.

"Як я говорив раніше, ми продовжуємо роботу, яку почали ще в минулому році. Це зміна поколінь, ми даємо шанс молодим гравчиням в національній команді. Якщо говорити чесно, я незадоволений станом команди. Я очікував більшого, сподівався на те, що баскетболістки приїдуть фізично готовими – це як мінімум. В цілому я задоволений тим, як дівчата стараються на тренуваннях, у них є бажання. Але якщо гравчиня не готова фізично, я не можу вичавити максимум", – цитує офіційний сайт Федерації баскетболу України Радулович.

Срджан Радулович залишився незадоволений фізичним станом своїх підопічних

Срджан Радулович залишився незадоволений фізичним станом своїх підопічних ФБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше став відомий склад чоловічої команди України з баскетболу на тренувальний збір в Києві, який пройде з 3 по 14 серпня.

Українажіноча збірна України з баскетболуСрджан Радулович
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