Жіноча збірна України з баскетболу проведе відкрите тренування
Українські баскетболістки тренуються у Пущі-Водиці. fbu.ua
Жіноча національна збірна України з баскетболу проведе у середу, 29 липня, відкрите тренування для представників ЗМІ.
Наразі команда Срджана Радуловича перебуває на тренувальних зборах на базі МТА в Пущі-Водиці. Вони триватимуть до 2 серпня.
Відкрите тренування відбудеться за адресою вул. Міська, 9, Пуща-Водиця, Київ. Початок – о 10:00.
Зважаючи на епідеміологічну ситуацію, обов'язкова акредитація. З цього приводу та інших питань звертатися за телефоном 050 464 37 26.
Як повідомляв OBOZREVATEL, український захисник Святослав Михайлюк повинен продовжити контракт з клубом Національної баскетбольної асоціації "Детройт Пістонс".
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