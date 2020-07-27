Жіноча збірна України з баскетболу проведе відкрите тренування

Жіноча національна збірна України з баскетболу проведе у середу, 29 липня, відкрите тренування для представників ЗМІ.

Наразі команда Срджана Радуловича перебуває на тренувальних зборах на базі МТА в Пущі-Водиці. Вони триватимуть до 2 серпня.

Відкрите тренування відбудеться за адресою вул. Міська, 9, Пуща-Водиця, Київ. Початок – о 10:00.

Зважаючи на епідеміологічну ситуацію, обов'язкова акредитація. З цього приводу та інших питань звертатися за телефоном 050 464 37 26.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український захисник Святослав Михайлюк повинен продовжити контракт з клубом Національної баскетбольної асоціації "Детройт Пістонс".