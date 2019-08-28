Жіноча збірна України з баскетболу отримала нового тренера

У жіночій збірній України з баскетболу відбулася зміна тренерського штабу. Виконуючим обов'язки головного тренера команди призначений чорногорець Срджан Радулович, повідомляє прес-служба ФБУ.

Срджан Радулович fbu.ua

З жовтня 2017 року Радулович був асистентом Горана Бошковича в збірній, а також очолював команду жіночої української Суперліги "Чайка-ДЮСШ-Бердянськ". З бердянським колективом Радулович в минулому сезоні посів 3-є місце в чемпіонаті країни. Також чорногорський фахівець очолював збірні України U-14 і U-15.

Раніше Радулович працював головним тренером у сербській "Войводіні", угорському "Шопроні" і російських "Спартаку" і "Надії".

Нагадаємо, жіноча збірна України невдало зіграла на Євробаскеті-2019, не зумівши пробитися до плей-офф.

Наступним офіційним матчем нашої команди буде поєдинок кваліфікації Євробаскету-2021 проти Бельгії, який наша збірна проведе на виїзді 14 листопада 2019 року. Іншими суперниками українок у відборі будуть збірні Португалії та Фінляндії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України з баскетболу 3х3 завершила в топ-4 етап жіночої Світової серії у Дебрецені.

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