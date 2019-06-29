Українки виграли в Києві групу в кваліфікації до Євробаскету 3х3

Жіноча збірна України з баскетболу здобула дві перемоги в груповому турнірі кваліфікації до чемпіонату Європи 3х3, яка в ці дні проходить в Києві.

Спершу підопічні ОлександраХолопова без великих зусиль розібралися зі збірною Австрії - 12:7, а потім обіграли Данію - 18:9.

ФІБА

Євгенія Спітковська відкрила лік набраним балам у грі власною дальньою атакою, а ще за мить Вікторія Любінець додала бал з проходу.

Збірна ж Австрії першу влучну атаку провела лише на старті другої хвилини матчу, проте одразу після неї все та ж Євгенія Спітковська влучила ще одну дальню спробу та зробила вагому заявку на перемогу своєї команди.

Після стартового ривку 8:1 наша збірна дещо збавила оберти, проте контролювала хід поєдинку та тримала суперниць на безпечній для себе відстані.

Ефектну ж крапку в цій зустрічі поставила досвідчена Христина Філевич, яка за секунду до завершення гри реалізувала дальню спробу, чим підняла на ноги усіх вболівальників на трибунах.

Тож 12:7 – впевнена перемога нашої збірної.

У другому матчі наші співвітчизниці були сильнішими за данiйок - 18:9.

ФІБА

ФІБА

Кваліфікацiя до чемпіонату Європи

Київ, Україна

29 червня

Україна - Австрія - 12:7

Україна - Данія 18:9

Як повідомляв OBOZREVATEL, український Данкер Вадим Miller Поддубченко переміг в конкурсі данків на чемпіонаті світу з баскетболу 3х3 в Асмтердамі.

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