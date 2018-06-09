Жіноча збірна України 3х3 виграла турнір в Білорусі

Українська жіноча збірна з баскетболу 3х3 стала переможцем турніру в Білорусі.

В 1/4 українки перемогли команду "Деффчонкі" з рахунком 19:1, в півфіналі обіграли команду "Чечевички" - 21: 7, а в фіналі завдали поразки команді Білорусі - 18:10.

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3

Нагадаємо, що національна жіноча збірна України 3х3 готується до кваліфікаційного турніру чемпіонату Європи. Відбір на континентальну першість відбудеться у французькому Пуатьє 29-30 червня.

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Також на турнірі в Білорусі брала участь і жіноча збірна України 3х3 U-23.

На груповому етапі українки перемогли команди "Оверлодс" - 21:9 і "М'ята" - 16:7. Вийшовши в плей-офф наша команда поступилася в 1/4 команді "Білорусі" - 7:13.

Варто додати, що жіноча збірна України 3х3 U-23 також готується до виступів на євроарені, адже вже 20-21 липня в Чехії відбудеться 2-й етап Ліги Націй.

Нагадаємо, що раніше збірна України U-21 3х3 перемогла Росію у півфіналі міжнародного турніру.