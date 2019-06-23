Жіноча збірна України 3х3 перемогла Іспанію на Європейських іграх

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 перемогла команду Іспанії в матчі групового етапу Європейських ігор – 17:15.

Цього разу українки грали вчотирьох. З чемпіонату світу до них долучилася Євгенія Спітковська. То ж команда могла розраховувати на ротацію під час поєдинку.

Вирішальними стали заключні секунди. За рівного рахунку 14:14 наші дівчата змогли вирвати перемогу. Вирішальний внесок зробила срібна призерка перших Євроігор Ганна Рульова – 12 очок.

Україна – Іспанія – 17:15

Україна: Космач (2), Рульова (12), Юркевичус (1), Спітковська (2).

Відтак наша команда має дві перемоги в двох матчах. За середньою результативністю ми другі в групі. У вирішальному поєдинку збірна України зіграє проти Естонії, яка очолює групу. Початок о 13:15.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні українки здобули красиву перемогу на старті Європейських ігор в баскетболі 3х3.

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