Жахливі наслідки: з'явилися нові моторошні фото з місця аварії вертольота Кобі Браянта

Американське видання FOX Sports опублікувало нові фото з місця аварії вертольота, в якому 26 січня загинув легендарний баскетболіст Кобі Браянт і його 13-річна донька Джіанна.
Анонімний фотограф, який випадково опинився на місці трагедії, передав журналістам FOX Sports два знімки, на яких зображені жахливі наслідки трагедії. Уламки повітряного судна охоплені сильним полум'ям. За словами свідка, вертоліт розлетівся на безліч дрібних деталей, які засипали схил гори.
Місце аварії вертольота Кобі Браянта
FOX Sports
"Ми з моїм другом були стурбовані власною безпекою, та все ж вирішили підійти ближче до місця аварії в надії допомогти, але абсолютно точно було зрозуміло, що тих, хто вижив, не було. Тієї миті ми навіть не усвідомлювали, що на борту перебував Кобі Браянт", – розповів чоловік. Він додав, що його товариш набрав "911" і повідомив про трагедію.
Місце аварії вертольота Кобі Браянта
FOX Sports
Крім того, стало відомо, що з місця трагедії почали витягувати загиблих. Водночас тіла трьох жертв залишаються невпізнаними, їхня ідентифікація триватиме кілька днів. Рештки Кобі Браянта вже вивезені зі схилу, найближчим часом вони будуть ретельно вивчені патологоанатомами.
Нагадаємо, жертвами авіакатастрофи стали дев'ять осіб. Повний список був опублікований напередодні.
Kobe Bryant— Dawn (@_dawnmontgomery) January 27, 2020
Gianna Bryant
John Altobelli- Father of Alyssa
Keri Altobelli- Mom of Alyssa
Alyssa Altobelli- Mamba Teammate
Christina Mauser- Coach
Sarah Chester- Mom of Payton
Payton Chester- Mamba Teammate
Ara Zobayan- Pilot
(CONFIRMED 9 Helicopter Crash Victims) #RestinPeace pic.twitter.com/6BOwkFFgeh
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Відомо, що вертоліт, під час аварії якого загинув Кобі Браянт, майже 15 хвилин кружляв перед падінням.
У мережі з'явилося відео, на якому нібито зображено падіння вертольота легенди НБА.
З'явилися перші відео й фото після авіакатастрофи вертольота в Калабасасі (округ Лос-Анджелес, Каліфорнія, США), в якій розбився Браянт.
Стали відомі перші подробиці розслідування смерті легендарного баскетболіста після появи інформації про переговори між пілотом і авіадиспетчерами.
У загибелі спортсмена виявили містичні збіги, а в мережі знайшли нібито передбачення його смерті в катастрофі.
Так само було опубліковано запис переговорів диспетчера з пілотом загиблого гелікоптера.
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