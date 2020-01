Жахливі наслідки: з'явилися нові моторошні фото з місця аварії вертольота Кобі Браянта

Американське видання FOX Sports опублікувало нові фото з місця аварії вертольота, в якому 26 січня загинув легендарний баскетболіст Кобі Браянт і його 13-річна донька Джіанна.

Анонімний фотограф, який випадково опинився на місці трагедії, передав журналістам FOX Sports два знімки, на яких зображені жахливі наслідки трагедії. Уламки повітряного судна охоплені сильним полум'ям. За словами свідка, вертоліт розлетівся на безліч дрібних деталей, які засипали схил гори.

"Ми з моїм другом були стурбовані власною безпекою, та все ж вирішили підійти ближче до місця аварії в надії допомогти, але абсолютно точно було зрозуміло, що тих, хто вижив, не було. Тієї миті ми навіть не усвідомлювали, що на борту перебував Кобі Браянт", – розповів чоловік. Він додав, що його товариш набрав "911" і повідомив про трагедію.

Крім того, стало відомо, що з місця трагедії почали витягувати загиблих. Водночас тіла трьох жертв залишаються невпізнаними, їхня ідентифікація триватиме кілька днів. Рештки Кобі Браянта вже вивезені зі схилу, найближчим часом вони будуть ретельно вивчені патологоанатомами.

Нагадаємо, жертвами авіакатастрофи стали дев'ять осіб. Повний список був опублікований напередодні.

Kobe Bryant

Gianna Bryant

John Altobelli- Father of Alyssa

Keri Altobelli- Mom of Alyssa

Alyssa Altobelli- Mamba Teammate

Christina Mauser- Coach

Sarah Chester- Mom of Payton

Payton Chester- Mamba Teammate

Ara Zobayan- Pilot



(CONFIRMED 9 Helicopter Crash Victims) #RestinPeace pic.twitter.com/6BOwkFFgeh