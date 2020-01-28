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28 січня • оновлено в 12:35
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Жахливі наслідки: з'явилися нові моторошні фото з місця аварії вертольота Кобі Браянта

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Американське видання FOX Sports опублікувало нові фото з місця аварії вертольота, в якому 26 січня загинув легендарний баскетболіст Кобі Браянт і його 13-річна донька Джіанна.

Анонімний фотограф, який випадково опинився на місці трагедії, передав журналістам FOX Sports два знімки, на яких зображені жахливі наслідки трагедії. Уламки повітряного судна охоплені сильним полум'ям. За словами свідка, вертоліт розлетівся на безліч дрібних деталей, які засипали схил гори.

Місце аварії вертольота Кобі Браянта

Місце аварії вертольота Кобі Браянта

FOX Sports

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"Ми з моїм другом були стурбовані власною безпекою, та все ж вирішили підійти ближче до місця аварії в надії допомогти, але абсолютно точно було зрозуміло, що тих, хто вижив, не було. Тієї миті ми навіть не усвідомлювали, що на борту перебував Кобі Браянт", – розповів чоловік. Він додав, що його товариш набрав "911" і повідомив про трагедію.

Місце аварії вертольота Кобі Браянта

Місце аварії вертольота Кобі Браянта

FOX Sports

Крім того, стало відомо, що з місця трагедії почали витягувати загиблих. Водночас тіла трьох жертв залишаються невпізнаними, їхня ідентифікація триватиме кілька днів. Рештки Кобі Браянта вже вивезені зі схилу, найближчим часом вони будуть ретельно вивчені патологоанатомами.

Нагадаємо, жертвами авіакатастрофи стали дев'ять осіб. Повний список був опублікований напередодні.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
НБА
Особа
Кобі Браянт
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