У суперниках – Росія: збірні України стартують на КС з баскетболу 3х3 – розклад матчів

Чоловіча та жіноча національні збірні України з баскетболу 3х3 стартують на Кубку світу, який відбуватиметься з 18 по 23 червня в Амстердамі.
У складі чоловічої команди на чолі з Олегом Юшкіним виступатимуть Антон Давидюк, Олександр Сизов, Станіслав Тимофеєнко та Максим Закурдаєв. В Амстердамі наші хлопці мають 12-й рейтинг серед 20 команд.
Жіноча збірна під керівництвом Володимира Холопова виступатиме в складі Христини Філевич, Ольги Мазніченко, Євгенії Спітковської та Наталії Цюбик. У дівчат сьомий рейтинг серед 20 збірних.
збірні України з баскетболу 3х3
FIBA
До чвертьфіналу виходять дві кращі команди груп. Невдахи півфіналів зіграють у матчі за третє місце.
Кубок світу з баскетболу 3х3
Розклад матчів збірних України
Чоловіки
18 червня (вівторок)
11:20. Пуерто-Рико – Україна
14:50. Україна – Росія
20 червня (четвер)
11:50. Україна – Естонія
14:50. Монголія – Україна
Жінки
19 червня (середа)
13:55. Росія - Україна
15:15. Італія - Україна
21 червня (п'ятниця)
10:55. Україна – Нова Зеландія
12:45. Україна - Індонезія
Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна вперше в історії прийматиме матчі кваліфікації на Євробаскет 3х3.
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