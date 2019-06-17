У суперниках – Росія: збірні України стартують на КС з баскетболу 3х3 – розклад матчів

Чоловіча та жіноча національні збірні України з баскетболу 3х3 стартують на Кубку світу, який відбуватиметься з 18 по 23 червня в Амстердамі.

У складі чоловічої команди на чолі з Олегом Юшкіним виступатимуть Антон Давидюк, Олександр Сизов, Станіслав Тимофеєнко та Максим Закурдаєв. В Амстердамі наші хлопці мають 12-й рейтинг серед 20 команд.

Жіноча збірна під керівництвом Володимира Холопова виступатиме в складі Христини Філевич, Ольги Мазніченко, Євгенії Спітковської та Наталії Цюбик. У дівчат сьомий рейтинг серед 20 збірних.

збірні України з баскетболу 3х3 FIBA

До чвертьфіналу виходять дві кращі команди груп. Невдахи півфіналів зіграють у матчі за третє місце.

Кубок світу з баскетболу 3х3

Розклад матчів збірних України

Чоловіки

18 червня (вівторок)

11:20. Пуерто-Рико – Україна

14:50. Україна – Росія

20 червня (четвер)

11:50. Україна – Естонія

14:50. Монголія – Україна

Жінки

19 червня (середа)

13:55. Росія - Україна

15:15. Італія - Україна

21 червня (п'ятниця)

10:55. Україна – Нова Зеландія

12:45. Україна - Індонезія

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна вперше в історії прийматиме матчі кваліфікації на Євробаскет 3х3.

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