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У суперниках – Росія: збірні України стартують на КС з баскетболу 3х3 – розклад матчів

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Чоловіча та жіноча національні збірні України з баскетболу 3х3 стартують на Кубку світу, який відбуватиметься з 18 по 23 червня в Амстердамі.

У складі чоловічої команди на чолі з Олегом Юшкіним виступатимуть Антон Давидюк, Олександр Сизов, Станіслав Тимофеєнко та Максим Закурдаєв. В Амстердамі наші хлопці мають 12-й рейтинг серед 20 команд.

Жіноча збірна під керівництвом Володимира Холопова виступатиме в складі Христини Філевич, Ольги Мазніченко, Євгенії Спітковської та Наталії Цюбик. У дівчат сьомий рейтинг серед 20 збірних.

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збірні України з баскетболу 3х3

збірні України з баскетболу 3х3

FIBA

До чвертьфіналу виходять дві кращі команди груп. Невдахи півфіналів зіграють у матчі за третє місце.

Кубок світу з баскетболу 3х3

Розклад матчів збірних України

Чоловіки
18 червня (вівторок)
11:20. Пуерто-Рико – Україна
14:50. Україна – Росія
20 червня (четвер)
11:50. Україна – Естонія
14:50. Монголія – Україна

Жінки
19 червня (середа)
13:55. Росія - Україна
15:15. Італія - Україна
21 червня (п'ятниця)
10:55. Україна – Нова Зеландія
12:45. Україна - Індонезія

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна вперше в історії прийматиме матчі кваліфікації на Євробаскет 3х3.

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Тема
Баскетбол 3х3
Місце
НідерландиАмстердам
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Сазанова Алиса
Сазанова Алиса
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Сазанова Алиса
Сазанова Алиса
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Сазанова Алиса
Сазанова Алиса
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