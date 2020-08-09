Збірні України перемогли в 5-му турі Суперліги Парі-Матч 3х3

Чоловіча та жіноча національні збірні України з баскетболу 3х3 стали переможцями 5-го туру Суперліги Парі-Матч 3х3, який відбувся 9 серпня на столичному НСК Олімпійський.

У фіналі жіночої категорії перший склад збірної України (Анна Ольховик, Анна Рульова, Христина Філевич, Наталя Цюбик) переміг команду "Франківськ-ПНУ" (Олена Тетерук, Анжеліка Ляшко, Ірина Ель-Хаджмір, Тетяна Юркевічус) – 22:10. У матчі за третє місце другий склад збірної здолав СумДУ – 15:6.

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 ФБУ

MVP жіночій категорії стала Анна Ольховик.

Анна Ольховик ФБУ

У чоловіків перший склад збірної України (Юрій Кондраков, Ілля Кабацюра, Микита Руслов, Сергій Юрченко) здолав опір команди Run'n'gun (Вадим Довідний, Олексій Соловйов, Євген Сахнюк, Максим Нікітін) – 17:13. У поєдинку за третє місце перший склад молодіжної збірної U-23 переміг товаришів з другого складу – 21:15.

MVP серед чоловіків став Юрій Кондраков.

Юрій Кондраков ФБУ

Нагадаємо, національні збірні України готуються до чемпіонату Європи з баскетболу 3х3, який повинен відбутися в кінці вересня в Бельгії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в четвертому турі Суперліги Парі-Матч з баскетболу 3х3, який пройшов в Одесі, у чоловіків перемогла збірна України U-23.