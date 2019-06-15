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Україна вийшла у фінал супертурніру з баскетболу 3х3

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Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 перемогла команду Іспанії в півфіналі турніру Big Twelve у французькому Вуарон – 21:13.

Україна вийшла у фінал супертурніру з баскетболу 3х3

Українки виходили на матч у піднесеному настрої, адже зранку вітали з днем народження партнера по команді Христину Філевич. Втім суперниці з початком поєдинку спробували зіпсувати українкам настрій. Жорсткий тиск суперниць змусив українок наздоганяти.

З початком другої половини ігрового часу саме дальнє влучання Філевич скоротило до мінімуму відставання. Надалі наші дівчата піймали переможний ритм та впевнено довели матч до перемоги.

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Українці вийшли в півфінал супертурніру з баскетболу 3х3

У фіналі наша збірна зіграє з переможцем пари Румунія-1 – Угорщина. Початок фіналу о 18:20.

Друга чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 в півфіналі цього ж турніру Big Twelve поступилася команді Франції U-23 – 12:20.

У перший день змагань на груповому етапі ці суперники також не підкорилися нашим хлопцям.

Україна вийшла у фінал супертурніру з баскетболу 3х3

У півфінальній зустрічі господарі також одразу пішли вперед. В українців так і не знайшлося аргументів на швидкий агресивний тиск суперника. То ж різниця в рахунку лише зростала.

Відтак нашим хлопцям залишається зіграти заключний матч за третє місце. Суперником буде переможений у півфінальній парі Франція-2 – США. Початок матчу за третє місце о 17:40.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина впервые в истории примет квалификацию к Евробаскету 3х3.

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