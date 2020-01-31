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31 січня • оновлено в 16:40
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/ Баскетбол

"Завжди буде снайпером": тренер "Детройта" в захваті від прогресу Михайлюка

1.2т
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Наставник "Детройта" Дуейн Кейсі, за який виступає український баскетболіст Святослав Михайлюк, похвалив вихованця школи "Черкаських Мавп", яку заснував Михайло Бродський, за покращення гри в захисті.

"Він завжди буде відмінним снайпером, але тепер я бачу значні покращення в його захисній роботі. Його концентрація на обороні, уважність до деталей і налагодження зв'язків з партнерами – аспекти, в яких йому вдалося серйозно додати", – розповів Кейсі в інтерв'ю агентству MLive.

Святослав Михайлюк

Святослав Михайлюк

Він також зазначив, що пишається своєю молодою командою, незважаючи на відсутність стабільності в результатах на майданчику.

"Мені подобається, як ми розвиваємося, як діємо. Нам зараз непросто, але, знову ж таки, ми не програємо матчі в 25-30 очок, а постійно боремося, що обов'язково принесе дивіденди в майбутньому", – додав тренер "Детройта" .

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Святослав Михайлюк видав вражаючу серію, набравши 10 або більше очок у дев'яти матчах поспіль.

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Тема
НБА
Особа
Святослав Михайлюк
Тег
Детройт Пiстонс
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